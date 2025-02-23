ACİL YARDIM UYUSTURUCU VE 4/B

arkadaslar bi üniversitede 4/b sözleşmeli personelim sorum şu , geçen hafta üzerimde uyuşturucu ile yakalandım işlem yapıldı belki hagb belki denetimli alacağım ama sürec uzun , kurumun haberi olurmu eğer olursa daha henüz sadece polise ifade verdim mahkeme vs cok erken yinede kurum idari yaptırım uygularmı veya işten cıkarma

arkadaslar bi üniversitede 4/b sözleşmeli personelim sorum şu , geçen hafta üzerimde uyuşturucu ile yakalandım işlem yapıldı belki hagb belki denetimli alacağım ama sürec uzun , kurumun haberi olurmu eğer olursa daha henüz sadece polise ifade verdim mahkeme vs cok erken yinede kurum idari yaptırım uygularmı veya işten cıkarma