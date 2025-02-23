Uyuşturucu ve 4/B

sözleşme konusu işi değiştirebilir. dmk da cezası kınama ama yaptığın işe göre değişir örneği de var burda eski gönderilerde. ama sözleşme ve yaptığın iş dğeiştirir durumu

sözleşme konusu işi değiştirebilir. dmk da cezası kınama ama yaptığın işe göre değişir örneği de var burda eski gönderilerde. ama sözleşme ve yaptığın iş dğeiştirir durumu