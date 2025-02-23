Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


23 Şubat 2025 08:30
Uyuşturucu ve 4/B

arkadaslar bi üniversitede 4/b sözleşmeli personelim sorum şu , geçen hafta üzerimde uyuşturucu ile yakalandım işlem yapıldı belki hagb belki denetimli alacağım ama sürec uzun , kurumun haberi olurmu eğer olursa daha henüz sadece polise ifade verdim mahkeme vs cok erken yinede kurum idari yaptırım uygularmı veya işten cıkarma


muallimmm4638
Şef
23 Şubat 2025 13:19
sözleşme konusu işi değiştirebilir. dmk da cezası kınama ama yaptığın işe göre değişir örneği de var burda eski gönderilerde. ama sözleşme ve yaptığın iş dğeiştirir durumu

Cevik0706
23 Şubat 2025 14:16
nasıl yani hocam anlamadım , cok düsük miktarda yakalattım icici olarak yürür dosya ama senin demek istediğini biraz açarmısın
muallimmm4638, 2 saat önce
sözleşme konusu işi değiştirebilir. dmk da cezası kınama ama yaptığın işe göre değişir örneği de var burda eski gönderilerde. ama sözleşme ve yaptığın iş dğeiştirir durumu

muallimmm4638
Şef
23 Şubat 2025 14:20
kolluk kuvvetiysen iç işkeri msb mensybuysan onlar ihraca kadar götürüyor. diğer baknalıklarda farklı yani sen dmk ya tabi isen böyle

Cevik0706
23 Şubat 2025 14:21
4:b sözleşmeli destek personeliyim teknisyen olarak calısıyorum
Toplam 4 mesaj

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