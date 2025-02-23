Özel sektörde çalışan eş belgeleri tarihi?

başvuranlardan;

? Eşlerinin çalışmakta olduğu işyerinden alınacak görev yeri belgesi,

? Bağlı bulundukları vergi dairesinden veya ilgili meslek kuruluşundan alınacak işyerinin

faaliyette olduğunu gösterir belge,

? Birinci aşama başvurularının son günü itibarıyla son iki yıllık süre içinde en az 360 gün

sigortalı hizmeti olduğunu ve sigortalılığının hâlen devam ettiğini gösterir belge,

? İdare merkezi belirli bir ilde olmakla birlikte ülke genelinde faaliyet gösteren şirketlerin

şirket merkezi dışında çalışanlarının öğretmen eşlerinden; ayrıca, atanmak istedikleri yerde

eşlerinin işyerinin faal olduğuna dair anonim şirketler için kendi işyerlerinden, diğer şirketler

için ise çalıştıkları ildeki vergi dairesi, belediye veya ilgili meslek kuruluşundan alacakları

belge

Mrb arkadaşlar, yaza evlenip eş durumu isteyecem nasipse. Yukarıdaki kısım bizi ilgilendiriyor, geçen yaz ki klavuzdan. Eşim yani müstakbel eşim, evlenecem diye üsten ayrılırsa, şirket evlilik yardımı, altın falan. da veriyormuş . Geçen yaz 7 Ağustos ilk aşama son gün. Bu yılda öyle olsa desek bu durumda nasıl olacak? 31 Temmuzda ayrılsa işten, kabul etmez mi milli eğitim, çünkü çalışıyor olmak diye bı madde var. Öff. Matematik denklemi, türev sanki. Bı yardım edin