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Editörler : Radore


23 Şubat 2025 11:46
Erdoğan'dan Delegelere Hediye Yağmuru

Memurlarnet muhtemelen bunu mualefetten bir parti yapmış olsa 1. sayfada aylarca okurduk bu haberi :) Senin yerine ben paylaşayım dedim.

Erdoğan'dan 1608 delegeye 4 bin liralık saat

AKP'de bugün düzenlenecek 8. Olağan Kongre'de bin 607 delegeye saat hediye edilecek.

AKP?nin 8. Olağan Kongresi bugün toplanacak. Kongrede yeni MKYK üyeleri belirlenecek ve büyük oranda değişim yaşanarak yeni yönetim de ortaya çıkacak. Partide, Türk Devletleri ile İlişkiler, Kültür ve Sanat Politikaları ile Sağlık Politikaları konularından sorumlu 3 yeni Genel Başkan yardımcılığı oluşturulacak.

ZORLU?YA YENİ GÖREV

Zorlu?nun da yeni oluşturulacak Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı olacağı belirtiliyor. Erdoğan 1607 delegeye 4 bin lira değerinde, özel imzalı saat hediye edecek.

Erdoğan?ın hediyesinin bedeli yaklaşık 7 milyon TL. Erdoğan?ın MKYK?yı da yüzde 70 80 oranında değiştirmesi bekleniyor.

Kongre sonra gözler kabine değişiminde. Bakanlar için Haziran ayında bir değişiklik beklentisi var. 18 bakanın bulunduğu kabinede yarıya yakın ismin değişeceğine dikkat çekiliyor.


muratgun922
Genel Müdür
23 Şubat 2025 11:47

Alındı: sozcu..com

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