Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


23 Şubat 2025 12:03
Sabesyo göreve iadelerle ilgili bişey söyle dayanacak gücümüz kalmadı

Sabesyo grup kapandı acıklamaya yap bari


Cancan001
Aday Memur
23 Şubat 2025 12:05

Hergün operasyon üzerine operasyon var ne iadesi bu hükümet zamanında unut o işi

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