Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : gül-feşan


23 Şubat 2025 12:29
Sözleşmeli büro personeli kadroya geçer mi?

Merhaba, bir üniversitede sözleşmeli büro personeli görevini kazandım açıktan alımdan. Öyle plan program yaptım ev falan baktım heveslendim ama dün geceden beri aklımda kadro sorusu var. Arayıp soramiyorum da haftasonu olduğu için. Üniversitelerde sözleşmeli personel 3 yılın sonunda kadrolu devlet memuru olur mu?

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