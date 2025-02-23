4b sözleşmeli personel rapor

4b sözleşmeli personel bir sene içinde en fazla kaç gün rapor alabilir? bazı yerlerde 30 bazı yerlerde 40 gün diyor kesin bilgisi olan var mıdır?

4b sözleşmeli personel bir sene içinde en fazla kaç gün rapor alabilir? bazı yerlerde 30 bazı yerlerde 40 gün diyor kesin bilgisi olan var mıdır?