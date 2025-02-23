Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : gül-feşan


23 Şubat 2025 12:56
4b sözleşmeli personel rapor
4b sözleşmeli personel bir sene içinde en fazla kaç gün rapor alabilir? bazı yerlerde 30 bazı yerlerde 40 gün diyor kesin bilgisi olan var mıdır?

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