Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


23 Şubat 2025 13:29
İl İçi Atamalarda 3 Yıl şartı kaldırılsın!

Zaten çoğu öğretmen yerinden kımıldamıyor. Bırakın isteyen öğretmenler 1 yılda tayin isteyebilsin. Ne lanet sistem ya!


fokyay
Şef
23 Şubat 2025 13:37

Tamam


ebuducane
Daire Başkanı
23 Şubat 2025 14:09
yok öyle saçmalık
Toplam 2 mesaj

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