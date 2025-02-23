Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : gül-feşan


23 Şubat 2025 14:37
4A'lı çalıştığım işimden Kod 4 ile çıkarıldım

Merhaba , 4A?lı çalıştığım işimden Kod 4 ile çıkarıldım işsizlik ödeneğine başvurmak istiyorum sigorta başlangıç tarihim 28.03.2022 fakat burada 6 ay zorunlu staj yaptım toplamda sigorta primi yatırdığım süre 21 ay ama uzun vadeli dökümde 371 gün çalışmış olarak gözüküyorum gene de işsizlik ödeneğine başvurabilirmiyim?

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