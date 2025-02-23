Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


23 Şubat 2025 14:44
Birim değişikliği

Hemşire olarak çalışıyorum.Heyet raporu alıp birim değişkliği dilekçesi yazdım.Dilekçeye en geç kaç gün içerisinde dönüş yapılır bilen varmı?

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