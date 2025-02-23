KPSS ve diğer sınavlar \ Özel Sektör
Editörler : crops35


23 Şubat 2025 14:46
İşsizlik maaşı 4A'lı işiten kod 4 ile çıkarıldım

Merhaba , 4Alı çalıştığım işimden Kod 4 ile çıkarıldım işsizlik ödeneğine başvurmak istiyorum sigorta başlangıç tarihim 28.03.2022 fakat burada 6 ay zorunlu staj yaptım toplamda sigorta primi yatırdığım süre 21 ay ama uzun vadeli dökümde 371 gün çalışmış olarak gözüküyorum gene de işsizlik ödeneğine başvurabilirmiyim?


gariplu
Aday Memur
23 Şubat 2025 14:47

Ek olarak çalıştığım yerde toplamda 12 ay çalıştım

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