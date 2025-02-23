İCRA hakkında Bilgi

Arkadaşlar siteden alınan ürün ile ilgili ödeme de sıkıntı oldu ve icra işlemi yapılacak. Merak ettiğim eve gelip icra yapılır mı kamuda memur olarak çalışılıyor olsa da. Kesin olarak şunu öğrenmek istiyorum avukat der ki eve hacze icra memuru polis cilingir gelir evde olmasanız bile girer ve icradan satış işlemi için acık arttırma ile satılır der. Maaştan kesim olmuyor mu. Bu konular da bilgisi olan yazabilir mi acaba. Borçlu olunan yer herhangi Bi banka degil alışveriş maagazası Teşekkürler

Arkadaşlar siteden alınan ürün ile ilgili ödeme de sıkıntı oldu ve icra işlemi yapılacak. Merak ettiğim eve gelip icra yapılır mı kamuda memur olarak çalışılıyor olsa da. Kesin olarak şunu öğrenmek istiyorum avukat der ki eve hacze icra memuru polis cilingir gelir evde olmasanız bile girer ve icradan satış işlemi için acık arttırma ile satılır der. Maaştan kesim olmuyor mu. Bu konular da bilgisi olan yazabilir mi acaba. Borçlu olunan yer herhangi Bi banka degil alışveriş maagazası Teşekkürler