Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


23 Şubat 2025 16:31
Alanım dışında ders istemeyip başka okula görevlendirme isteyebilir miyim?

Arkadaşlar merhaba, ilkokul ve ortaokulun aynı kurumda olduğu bir okulda Ingilizce öğretmeniyim ben ilkokul kadrosundayım 6 saat Ingilizce dersim var. Ortaokul derslerinden tamamlama yapıyorum müzik görsel sanatlar gibi dersleri alıyorum. Ortaokul öğretmenleri bu dersleri almadıkları için ben alıyorum. Artık kendi alanım dışı bu dersleri almak istemiyorum ve başka okula görevlendirme istiyorum böyle bir hakkım var mı ?


el elif
Aday Memur
23 Şubat 2025 16:34
tabi ki var..ders tamamlama dilekçesi verin kendi alanınızda verilecektir.
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