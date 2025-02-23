Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : gül-feşan


23 Şubat 2025 16:32
Mütercim Tercüman Mülakatı Nasıl Olur

Arkadaşlar sözlü mütercim tercümanlık mülakatına gireceğim Hazine ve maliye bakanlığında. İngilizce türkçe çeviri sözlü sınavı yaptırılmış ve atanmış kişiler bana yardımcı olabilir mi? Ne beklemeliyim? Sizde nasıldı? Nasıl bir sınav olacak? Kaç dakika olabilir? Bilgisi olan acil paylaşabilir mi?

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