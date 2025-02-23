Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


23 Şubat 2025 18:58
disiplin soruşturması
Birbirini tanıyan ve arkadaş olan işçilerle aynı birimde çalışan bir aday memura işçilerin beraber dilekçesi ve şikayetiyle soruşturma açılıp hakkında önceki soruşturmasında amirin sözünü dinlememe gibi bir suçu olan fakat bundan ceza ve cevapta almamışsa şuandaki soruşturmayla beraber önceki soruşturmayı birleştirip ceza vermeleri hukuka uygunmudur? vedilen ceza en fazla ne olabilir?

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