Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


23 Şubat 2025 19:32
Muvazzaf Asker Eş Tayini

4alı hemşireyim doğum iznindeyim. Haziran ayında eşimin tayin yeri açıklanacak. Tayinin çıktığı il ataması için ne yapmam gerekir? Ne kadar sürede tayinim çıkar ?

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