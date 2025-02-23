Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


23 Şubat 2025 20:01
İl içi tercih sorunu

Arkadaşlar merhaba, özür grubundan ilçe emrine atandım. Ardından Kasım ayı norm fazlası atamalarında tercih ettiğim okullardan birine atamam yapıldı. Sorum şu Mayıs ayında yapılacak olan il içi tayinlerde tercih hakkım var mı? Mebbiste öyle bir buton oluyor mu? Şimdiden teşekkürler


Ahmet Kaleli
Şube Müdürü
23 Şubat 2025 20:13

tercih hakknız yok, il içi yapabilmek için aynı ilçede 3 yıl çalışmanız lazım

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