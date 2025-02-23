Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


23 Şubat 2025 20:13
EGM de polislik mi büyükşehir belediyesinde itfaiye erliğimi

Merhaba benim bir sorum olacak ben henüz 6 ay askerliğimi yapmadım 32. Dönem POMEME başvurdum daha sonucları acıklanmadı ayrıyetten büyükşehir belediyesinde itfaiye erliginide Kazandım eğer ki pomemide kazanırsam nasıl bir tercih yapsam daha iyi olur sizlerin yorumunu almak istedim polis olunca askerlikten muaf oluyorsun itfaiye eri olursam askere gitmem gerekecek bu arada askere en az 6 ay veya 12 ay gitmem gerekiyor bedelli askerlik hakkım da yok sizce en mantıklı seçim hangisi olur şimdiden teşekkürler.

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