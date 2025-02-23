Polislik / İtfaiye ikilemi

polislik kardeşim polisligi hiçbir kolluk görevine değişmem ister benden çok maaş alsınlar isterse yan gelsin yatsınlar eğer ki üniformalı bir görev yapacaksam ki yapıyorum her halükarda benim kararım polisliktir. polislik mesleği çok önemli ve kutsal bir meslektir.

polislik kardeşim polisligi hiçbir kolluk görevine değişmem ister benden çok maaş alsınlar isterse yan gelsin yatsınlar eğer ki üniformalı bir görev yapacaksam ki yapıyorum her halükarda benim kararım polisliktir. polislik mesleği çok önemli ve kutsal bir meslektir.