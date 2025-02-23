Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410

Son Sayfa

23 Şubat 2025 20:13
Polislik / İtfaiye ikilemi

Merhaba benim bir sorum olacak ben henüz 6 ay askerliğimi yapmadım 32. Dönem POMEME başvurdum daha sonucları acıklanmadı ayrıyetten büyükşehir belediyesinde itfaiye erliginide Kazandım eğer ki pomemide kazanırsam nasıl bir tercih yapsam daha iyi olur sizlerin yorumunu almak istedim polis olunca askerlikten muaf oluyorsun itfaiye eri olursam askere gitmem gerekecek bu arada askere en az 6 ay veya 12 ay gitmem gerekiyor bedelli askerlik hakkım da yok sizce en mantıklı seçim hangisi olur şimdiden teşekkürler.


diyorumki06
Şube Müdürü
23 Şubat 2025 20:24
herkes itfaiye diyecek çok dusunme

mikomubu
Aday Memur
23 Şubat 2025 20:33
İtfaiyeyi kazansa polislikten istifa edecek çok insan var, o yüzden kendini yakma yerleşik hayatta yaşama şansın varken şehir şehir tayin gezmeye gerek yok.

Brse
Memur
23 Şubat 2025 20:44

Tabi ki.polislik..


Kanunyönetme
Aday Memur
23 Şubat 2025 20:50

Neden polislik diyorsunuz polisligi sevdiğiniz için mi yoksa polisligin hakları itfaiyeden dahamı iyi o yüzdenmi

Brse, Dün

Tabi ki.polislik..


İsarıduman33
Aday Memur
23 Şubat 2025 21:17
itfaiye erliği dostum. düzenin olur.

tsubasa17
Memur
23 Şubat 2025 21:19
Bence de tulumbacı olmak daha doğru olur diye düşünüyorum

Kanunyönetme
Aday Memur
23 Şubat 2025 21:29

&#129315;&#128514;&#129315;&#128514;

tsubasa17, Dün
Bence de tulumbacı olmak daha doğru olur diye düşünüyorum

Brse
Memur
23 Şubat 2025 21:29

Her yonuyle polislik kardeş . Polislik ve itfaiye kıyas dahi yapilamaz.

Kanunyönetme, Dün

Neden polislik diyorsunuz polisligi sevdiğiniz için mi yoksa polisligin hakları itfaiyeden dahamı iyi o yüzdenmi


BUDAKLI TOMRUK
Aday Memur
23 Şubat 2025 21:57
polislik kardeşim polisligi hiçbir kolluk görevine değişmem ister benden çok maaş alsınlar isterse yan gelsin yatsınlar eğer ki üniformalı bir görev yapacaksam ki yapıyorum her halükarda benim kararım polisliktir. polislik mesleği çok önemli ve kutsal bir meslektir.

EL CHAPO
Müsteşar Yardımcısı
23 Şubat 2025 22:07

torpillilerin cogunlukla kazandigi yerde . zaten pomem olumsuz aciklanacak .

itfaiye hayirli olsun


EL CHAPO
Müsteşar Yardımcısı
23 Şubat 2025 22:09

cek tulumbayi cek cek ceeeek

tsubasa17, Dün
Bence de tulumbacı olmak daha doğru olur diye düşünüyorum

diyorumki06
Şube Müdürü
23 Şubat 2025 22:10
polislik yazanların polis olduğunu düşünmüyorum.

Kanunyönetme
Aday Memur
23 Şubat 2025 22:19

Yani benimde geleceğimi etkileyecek bir karar saten umarım samimi cevaplar veriyolardır.

diyorumki06, 11 saat önce
polislik yazanların polis olduğunu düşünmüyorum.

EL CHAPO
Müsteşar Yardımcısı
23 Şubat 2025 22:24

polisci yazilmasi lazim aslinda ..

bekci saglikci kaportaci dosemeci... lik eki cok sacma evet.

diyorumki06, 11 saat önce
polislik yazanların polis olduğunu düşünmüyorum.

BUDAKLI TOMRUK
Aday Memur
23 Şubat 2025 22:49
Polislik diyorum ve 8. Dönemim, teşkilata en son çare olarak değil idealim uğruna baska hiçbir yolu denemeden girdim. Uğruna bedeller ödedim, meslegin kutsallığını ve önemini idrak eden idealist bir polisim, bu demek değil ki hersey mükemmel, sorun yok tabiki sorunlar var ancak bu kolluk olarak bakıldığında ben baska hiçbir görevi yapmak istemezdim ve de bu benim şahsi görüşümdür kimseyi bağlamaz nitekim arkadaş da şahsi görüşleri sormamış olsa idi forumda görüş öneri istemezdi, saygılar meslektaşım.
diyorumki06, 11 saat önce
polislik yazanların polis olduğunu düşünmüyorum.

karabatak28
Aday Memur
23 Şubat 2025 23:24
itfaiye tek geçwrim

Proletariat
Daire Başkanı
24 Şubat 2025 00:31
Bunu ironi olarak yazdığınızı düşünüyorum zira ikinci şark konusunda açmadığınız başlık yapmadığınız yorum kalmadı. Madem bu kadar çok seviyorsunuz polisliği ikinci şark'ı çok dert etmeyin. Hatta umulur ki ikinci değil üçüncü şark ta çıksın. Soralım 1000 polise acaba kaçı itfaiyeyi tercih edecek kaçı polisliği? Yapmayın böyle insanları yanlış yönlerdirmeyin. Konuyu açan arkadaşta yaşı senin gibi 50 ye dayandığında çoluk çocuğu batıda bırakıp şark görevine mi gitsin!!!
Brse, Dün

Her yonuyle polislik kardeş . Polislik ve itfaiye kıyas dahi yapilamaz.


Ardaass
Aday Memur
24 Şubat 2025 00:32
itfaiye eri ol

Brse
Memur
24 Şubat 2025 01:55

Kardeş , ironi tabiki.. böyle bir başlik açmak dahi komik . Polislik ve itfaiye kiyaslamasini bunu yazan arkadaş da çok iyi biliyor. O da ironi yapıyor .hem kralını.. biz de ona uyuyoruz bu kadar basit :)

Proletariat, 9 saat önce
Bunu ironi olarak yazdığınızı düşünüyorum zira ikinci şark konusunda açmadığınız başlık yapmadığınız yorum kalmadı. Madem bu kadar çok seviyorsunuz polisliği ikinci şark'ı çok dert etmeyin. Hatta umulur ki ikinci değil üçüncü şark ta çıksın. Soralım 1000 polise acaba kaçı itfaiyeyi tercih edecek kaçı polisliği? Yapmayın böyle insanları yanlış yönlerdirmeyin. Konuyu açan arkadaşta yaşı senin gibi 50 ye dayandığında çoluk çocuğu batıda bırakıp şark görevine mi gitsin!!!

bmircmir
Şube Müdürü
24 Şubat 2025 02:06
Değerli kardeşim seçim hakkın GERÇEKTEN var ise sana bu mesleğe yıllarını vermiş biri olarak söylüyorum bir dakika dahi düşünmeden itfaiye seçimini yap! Kalan ömrünü İNSAN olarak yaşamaya devam et. Belindeki silaha, üstündeki üniformaya, izlediğin dizi filmlere heves edip sakın hayatının yanlışını yapma.
Toplam 24 mesaj
12

Çok Yazılan Konular

Yeni atama yönetmeliği hakkındaİcralık polislerEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenler10 taltif rivayetiPolislik / İtfaiye ikilemi2025 Şubat mazeret ataması 2025 banka promosyonuTaltif yerine fazla mesai ücretini önemsemeliyizGeçici görev süresi bitmesiMesleğin sevilen yanları

Sözlük

esneklik 1 keşke o günlerde kalabilseydik 1 Hiçlik-yokluk ile varlık 2 Sevilen şiirin en etkili cümlesi 1 her söze muhalif arkadaş 1 Ne Pişirsem 1 kar 1 şu an çalan şarkı 1 doğum günü pastasını kılıçla kesen insan 2 antagonizm 1

Son Haberler

TİGEM 350 reforme küçükbaş hayvan satacakSompo'dan Mesleğe Özel İndirim: %30Ördek avında arkadaşını vurduTCMB'den Yeni Tertip Banknotlar: İmzalar DeğiştiHakan Fidan'dan Ukrayna'nın NATO Üyeliği Yorumu

Editörün Seçimi

Adliyede Çalışmak2025 şubat ayı enflasyon tahmini2025 Şubat maaşlarımızı yazalımKarakollar ıslah yeri mi?Şube müdürü Öğretim Görevlisinin amiri midir?12 ay üstü hapis cezası ihraç mı?4/B Sözleşmelide kadroya geçmeyenler?İstifa sonrası pişman olup geri dönmek istemekSuv arac onerisi1 gram altın Fiyatı: 4.500 TL- 5.000 TL