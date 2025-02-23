Gündem \ Sohbet ve Tanışma
Editörler : Radore


23 Şubat 2025 21:16
Sonunuz geldi..Son zamanlar..
Enteresan bir şey.. Evlenemiyorum.. Çok istememe rağmen bir türlü olmuyor.. Bu zamana kadar karşıma arzu ettiğim veya düşündüğüm tarzda kimse çıkmadı.. 37 yaşına geldim.. Artık çok geç kalmış hissediyorum.. Ve çaresizlik.. Sanki birileri evlenmemi istemiyor gibi.. Gördüğüm rüyalar aklıma geliyor.. Ve beni ziyadesiyle düşündürüyor.. Ne yapacağımı bilemiyorum.. Kısmetim mi kapalı acaba diye düşünüyorum.. Bununla alakalı bir hocaya da danıştım.. Bana pek iç açıcı şeyler söylemedi.. Tahmin ettiklerimi dile getirdi ve ne yapmam gerektiğini anlattı.. Gerçekten üzülüyorum.. Neden evlenemiyorum.. Benim bu hocadan dinlediklerimi bilip de bana yardım etmeyen kişilere hakkımı helal etmiyorum.. Benim üzerimden vaktiyle birtakım anlaşmalar yapıp da durumumdan haberi olanları da asla af etmiyorum ve yine hakkımı helal etmiyorum.. Pekala biliyorsunuz.. Neden çözüm yeri olmuyorsunuz.. Niçin yardım etmiyorsunuz.. Siz yalancısınız.. Siz sahtekar insanlarsınız.. Riyakarsınız.. Beni mahvettiniz.. Sebepsiz yere bu yaşta sizin yüzünüzden emekli oldum.. Ama asla sorumluluktan kaçamayacaksınız.. Er ya da geç bunun hesabı sizden sorulacak.. Yüzünüzdeki ifadelerden ne kadar korktuğunuzu biliyorum.. Bir gün her şeyi açıklayacağım ve konuşacağım.. Açık açık.. Ne oldu ne bitti her şeyi söyleyeceğim.. İsim vererek yazacağım.. Bakalım o zaman da kayıtsız kalacak mısınız? Bu hallerimi izlemek size keyif mi veriyor adi herifler? Hoşunuza mı gidiyor serseriler? Kamyoncu şerefsizler.. Ne idiğü belirsiz haysiyetsizler.. Merak etmeyin.. Az kaldı.. Dediğim gibi tarih belirterek ve isim vererek her şeyi yazacağım.. Bekliyorum..

Maverıck
Şube Müdürü
23 Şubat 2025 21:23
size iki hafta süre.. namus ve şeref sözü.. bildiklerimi ve düşündüklerimi isim vererek açıklayacağım.. yaşadıklarımı yine tek tek isim vererek yazacağım.. şayet değişiklik olmazsa sonuçlarına katlanırsınız.. süreniz bugünden itibaren başladı..
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