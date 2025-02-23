İstanbul Genel Denetleme Disiplin Şube Müdürlüğü

merhaba abilerim , beni ordan şoförlük için talep ediyorlar şu an karakolda bir artı birim meslekte 6. ayım sizce nasıl bir yer ? karakoldan iyi mi teşekkür ederim

merhaba abilerim , beni ordan şoförlük için talep ediyorlar şu an karakolda bir artı birim meslekte 6. ayım sizce nasıl bir yer ? karakoldan iyi mi teşekkür ederim