Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


23 Şubat 2025 21:20
İstanbul Genel Denetleme Disiplin Şube Müdürlüğü
merhaba abilerim , beni ordan şoförlük için talep ediyorlar şu an karakolda bir artı birim meslekte 6. ayım sizce nasıl bir yer ? karakoldan iyi mi teşekkür ederim

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