Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


23 Şubat 2025 22:40
Adaylığı kalkan öğretmenin eş durumu mazereti

Merhaba arkadaşlar. Adaylık bittikten sonra eş durumundan tayin isteyebiliyormuyuz dilekçe veriliyormus ama asamaları nasıl bilen varsa aydınlatırsa cok mutlu olurum


el elif
Aday Memur
23 Şubat 2025 23:27
başka kurumları bilmem ama öğretmen ise 3yil kadro almadan eş meş yapamaz.
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