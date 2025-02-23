Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


23 Şubat 2025 23:07
Memur biri doktora yaparken öğrenim kredisine başvurabilir mi?

Arkadaşlar kadrolu öğretmenim. KYK'nın doktora Öğrenim kredisine başvurabiliyor muyum?

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