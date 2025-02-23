Kapanan dosyaya icra kesintisi yapıldı

bi nevi aynı durum bende de var. 90 bin liradan bir sene önce icraya verildiğim dosyaya 12 aydır maaşımdan 4/1 oranında kesinti yapılıyor. Bu ay dahil toplam 155 bin tl borc odemisim ama hala 150 bin tl borc gozukuyor icra dairesine gidiyorum dalga geçer gibi kredi faizleri daha düşük kredi çekip toplu kapat diyolar napacagimi bilmiyorum

bi nevi aynı durum bende de var. 90 bin liradan bir sene önce icraya verildiğim dosyaya 12 aydır maaşımdan 4/1 oranında kesinti yapılıyor. Bu ay dahil toplam 155 bin tl borc odemisim ama hala 150 bin tl borc gozukuyor icra dairesine gidiyorum dalga geçer gibi kredi faizleri daha düşük kredi çekip toplu kapat diyolar napacagimi bilmiyorum