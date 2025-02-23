Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


23 Şubat 2025 23:26
Kapanan dosyaya icra kesintisi yapıldı

Fazla yatan icra dAiresine para nasıl geri alınır ? Maasimdan kesildi kapanan dosyaya


drmzz
Aday Memur
23 Şubat 2025 23:54
bi nevi aynı durum bende de var. 90 bin liradan bir sene önce icraya verildiğim dosyaya 12 aydır maaşımdan 4/1 oranında kesinti yapılıyor. Bu ay dahil toplam 155 bin tl borc odemisim ama hala 150 bin tl borc gozukuyor icra dairesine gidiyorum dalga geçer gibi kredi faizleri daha düşük kredi çekip toplu kapat diyolar napacagimi bilmiyorum

debug
Genel Müdür
24 Şubat 2025 08:52

Herhangi bir adliyeye gidip ön büroya " ...... icra dairesine XXX/XXX numaralı dosyaya X tarihinde fazla ödeme yapılmıştır. Fazla yatan tutarın X IBAN numaralı hesabıma gönderilmesini talep ederim." yaz. Aynı gün içinde yatırırlar. Ek olarak dekontu'da ekle istersen. UYAP'ta dosyaya ne kadar fazla yatmış net olarak görebilirsin.


debug
Genel Müdür
24 Şubat 2025 08:54

UYAP'tan kontrol ettiniz mi? Kalan borç, toplam borç, işlemiş faiz vs ne kadar. Maaştan kesilen paranın görülmemesi diye bir şey olur mu? Öncelikle uyap'tan dosyanızı kontrol ediniz.

drmzz, 10 saat önce
bi nevi aynı durum bende de var. 90 bin liradan bir sene önce icraya verildiğim dosyaya 12 aydır maaşımdan 4/1 oranında kesinti yapılıyor. Bu ay dahil toplam 155 bin tl borc odemisim ama hala 150 bin tl borc gozukuyor icra dairesine gidiyorum dalga geçer gibi kredi faizleri daha düşük kredi çekip toplu kapat diyolar napacagimi bilmiyorum
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