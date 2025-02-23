Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


23 Şubat 2025 23:40
31.DÖNEM ÖĞRENCİSİYİM SKR RAPORU HK. İVEDİ ACİL YARDIM

Abilerim kardeslerım ben 31.dönem pomem ogrencısıyım suan staj ıcın memleketlerde bulunuyoruz Sorum Şudur ki : 1- Butun bolumlerden sağlam almıştım lakin kan verirken ilk düşük çıktı hasta grıp oldugum ıcın doktor beye iza ettım haftaya tekrar vermem konusunda anlastık buna mütevellit haftaya tekrar verdıgımde iyi çıktı sonuçlar lakin doktor beyin ataması çıktığı için giderken kotu degerlerı yazmış gıtmiş yeni sonuclar henuz cıkmamıstı

sağlık rapıum ankaradan gerı dondu kabul edılmedı haksızlık hukuksuzluk yapıldı bana idari süreçte kazanırmıyım veya bir sonuc alma sansım varmı

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