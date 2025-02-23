Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


23 Şubat 2025 23:46
POMEM SAGLIK NEDENIYLE ILISIK - AVUKAT ONERISI

Arkadaslar pomem ogrencısıyımde saglık nedenıyle ılısıgım kesılebılır benı meslege dondurecek saglam bır avukat varmı 8 ay egıtımın cogu bıttı 3 ay kalmıs elenmek olmaz

Haksızlık Hukuksuzluk oldu emsal kararlar var butun bolumler saglam oldugu halde gerı dondu kan degerlerım duzelmesın ragmen kronık bişiyim yok


Mazikalbimdeyaradir
Memur
24 Şubat 2025 00:09

Elenmeden avukat bisey yapamaz.elenirsin idare mahkemesine yürütmeyi durdurmalı dava acarsin muhtemelen 1 yılda sonuçlanır.

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