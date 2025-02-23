KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


23 Şubat 2025 23:46
Sağlıktan ilişiğim kesilecek avukat önerisi

Arkadaslar pomem ogrencısıyımde saglık nedenıyle ılısıgım kesılebılır benı meslege dondurecek saglam bır avukat varmı 8 ay egıtımın cogu bıttı 3 ay kalmıs elenmek olmaz

Haksızlık Hukuksuzluk oldu emsal kararlar var butun bolumler saglam oldugu halde gerı dondu kan degerlerım duzelmesın ragmen kronık bişiyim yok


Mazikalbimdeyaradir
Memur
24 Şubat 2025 00:09

Elenmeden avukat bisey yapamaz.elenirsin idare mahkemesine yürütmeyi durdurmalı dava acarsin muhtemelen 1 yılda sonuçlanır.


Brse
Memur
24 Şubat 2025 01:57

Avukatlara dikkat. Yüzde ,90 ni paragöz . Onlara para kaptırmayın. Kendi işinizi kendiniz takip edin

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