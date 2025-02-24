Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


24 Şubat 2025 00:30
İstifa sonrası promosyon iadesi

istifa ettim promosyon iade edecek miyim ? birde içeriye maaş öderken SGK priminide yatircak miyim

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