Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


24 Şubat 2025 00:36
Mesainin gece 12 ye denk gelmesi

Arkadaşlar merhaba eşim bir kamu kurumunda güvelik olarak çalışıyor çalıştığı kurumda 2 güvenlik olduğu için vardiyalı olarak çalışmıyorlar ama idare bir kişi hafta içi saat 08.00-16:30 diğer kişi 16.00-00.00 gelecek şekilde gün dolduruyor bende aynı kurumda çalışıyorum ve eşimin gece 12 de çıkmasını istemediğimi, illada çıkacaksa gece olduğu için servis ayarlanması gerektiğini oda değilse çıkış saatinin son otobüs saatine denk getirilerek düzenlenmesi için idare ile görüştüğümde hiç bir zaman olumlu yanıt alamadım, bir üst amire gideceğimi söylediğimde de önümü kestiler ve üst amirle ben konuşmadan konuşmuşlar üst amirin odasına gittiğimde almadı nasıl bir yol izlemeliyim bayan personelin gece 00:00 çıkması yasalara uygun mu şimdiden teşekkür ederim.

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