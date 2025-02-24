Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : Lanet


24 Şubat 2025 00:51
2024/2 Eti Maden Atananlar Toplanabilir Mi

Kuruma atanan arkadaşlar, tebligat telefon vs konusunda bilgi alabilen oldu mu?

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