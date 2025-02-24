Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


24 Şubat 2025 01:07
13 Yaşındaki çocugun yaptığı program

13 yaşındaki oğlum 4 günlük tatilde whatsapp toplu mesaj programı geliştirmiş. Hiç indireni yok diye burada paylaşıyorum. Yorumlarınızı bekliyoruzzz :))

https://dosya.co/1m7gxxk2y6by/Whatsapp_Toplu_Mesaj.zip.html


tamirkolik
Aday Memur
24 Şubat 2025 01:14

https://dosya.co/1qt5aq9bumyd/Whatsapp_Toplu_Mesaj.zip.html


ecem498
Aday Memur
24 Şubat 2025 01:17

üsteki çalışmadı alttaki çalışıyor. Bir bayan öğretmen olarak çok işime yarayacak. Bu yaşta bunları başarabildiyse bravo vallahi. herkesin bilgisayarında olması gereken bir uygulama


sude işbilen
24 Şubat 2025 01:19

ecem hanıma katılıyorum. başarılı bir program. herkesde mutlaka olmalı

Toplam 3 mesaj

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