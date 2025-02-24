Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


24 Şubat 2025 01:09
Hizmet birleştirme sonucu kademe terfi

Merhaba arkadaşlar bilgisi olan varsa hizmet birleştirme sonunda kademe derece yükseltilmesinde gün hesabı mı yapılır yoksa ay veya yıl mı? Mesela bizim daha önce 23 ay kamu hizmetimiz varsa burda 1 yıl+11 aydan dolayı sadece bir kademe mi alırız(11 ay çalıştığımızın bir etkisi olmaz gibi) yoksa ay ya da gün hesabı gibi bizim memurluğumuza 23 ay geriye mi çeker? Yani 1 yılın kademesini ilk alırız 1 ay sonra da 1 aylık yeni kıdeminiz 11 aylık eski kıdemin üzerine eklenir bir kademe daha mı alırız?

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