KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : E.Kayı Han


24 Şubat 2025 03:30
Jandarma uzman cavuş talesemi minör

Ben jandarmanın uzmanlığında asil adayım talesemi minördan yani akdeniz anemesi taşıçışıhı a35f2 veya a35 2 kodları ile elenirmiyim saglıkta

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