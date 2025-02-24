Kamu personeli ortak konular \ Belge, Doküman ve Diğer Paylaşımlar
Editörler : gül-feşan


24 Şubat 2025 03:39
Mal Bildirimi Orbis Üzerinden Nasıl Yapılır

Benim herhangi bir şeyim yok. Orbis üzerinden neyi ila rtleyeceğimiz yoksa bilgisi olan cevaplarsanız sevinirim.Teşekkürler

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