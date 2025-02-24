Eş Durumu Tayini (Karmaşık)

Merhaba,

Eşim 2022 Eylül ayında atandı şu an aday öğretmenliği kalkmış görevde 3. senesi olacak yakın zamanda sözleşmeli şekilde görevine devam etmekte.

Ben ise özel sektör 4a ve 4b karmaşasında gidiyorum. Sürekli değişir vaziyette...

Sorum :

Eşimin ikametgahı şu anda görev yaptığı ilde olup ben de kendisinin yanındayım ancak benim ikametgahım memleketimde.

Eşimin tayinini aldıracağım fakat sigorta primlerim farklı şirketlerde ve şirketlerde olmadığım zaman esnaf olarak 4b'li şekilde yatmakta. 4b için bağkur borcum da bulunmakta yani düzenli bir ödeme yok. Şu an ise yine 4a'lıyım aktif şekilde.

Tayinde sorun yaşamamak için nelere dikkat etmeliyim?

Teşekkürler