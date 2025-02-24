Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


24 Şubat 2025 04:20
Eş Durumu Tayini (Karmaşık)

Merhaba,

Eşim 2022 Eylül ayında atandı şu an aday öğretmenliği kalkmış görevde 3. senesi olacak yakın zamanda sözleşmeli şekilde görevine devam etmekte.

Ben ise özel sektör 4a ve 4b karmaşasında gidiyorum. Sürekli değişir vaziyette...

Sorum :

Eşimin ikametgahı şu anda görev yaptığı ilde olup ben de kendisinin yanındayım ancak benim ikametgahım memleketimde.

Eşimin tayinini aldıracağım fakat sigorta primlerim farklı şirketlerde ve şirketlerde olmadığım zaman esnaf olarak 4b'li şekilde yatmakta. 4b için bağkur borcum da bulunmakta yani düzenli bir ödeme yok. Şu an ise yine 4a'lıyım aktif şekilde.

Tayinde sorun yaşamamak için nelere dikkat etmeliyim?

Teşekkürler

Çok Yazılan Konular

Tokat atan öğretmenProje Okulları Başvuruları Uzatılsın Lütfen!İl İçi Atamalarda 3 Yıl şartı kaldırılsın!Proje okulları kaldırıldı mı?Uzman/Baş öğretmenlik başvurusu Müdür Başyardımcığı meselesiProje okulunda 4 yılı dolanlarMüdür Yardımcılığında Adalet İstiyoruz.13 Yaşındaki çocugun yaptığı programAdalet öğretmenliği

Sözlük

Sevilen şiirin en etkili cümlesi 1 çitlediğin çekirdiğin içini yere düşürmek 1 Hiçlik-yokluk ile varlık 2 İki ayaklı yürüyen baca 1 Cezzar Ahmed Paşa 1 kar 1 Ne Pişirsem 1 Bugün olanlar 1 Zero Day 1 piknik sepeti 1

Son Haberler

Sözleşmeli personele, görev yaptığı ile bağlı başka ilçelerde görevlendirilirse yolluk ödenir mi?24 Şubat 2025'ten önemli gündem başlıklarıIrak, Ceyhan Limanı'ndan petrol akışını yeniden açıyorYandex, 2024'te 1 trilyon ruble gelir barajını geçtiGüneysu'da 4,5 metrelik kardan adam yapıldı

Editörün Seçimi

Adliyede Çalışmak2025 şubat ayı enflasyon tahmini2025 Şubat maaşlarımızı yazalımKarakollar ıslah yeri mi?Şube müdürü Öğretim Görevlisinin amiri midir?12 ay üstü hapis cezası ihraç mı?4/B Sözleşmelide kadroya geçmeyenler?İstifa sonrası pişman olup geri dönmek istemekSuv arac onerisi1 gram altın Fiyatı: 4.500 TL- 5.000 TL