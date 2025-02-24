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Editörler : Radore


24 Şubat 2025 07:40
Akp milletvekillerinin pelsinvanya hatirasi

https://www.sozcu.com.tr/gulen-in-dizinin-dibinden-akp-mkyk-sina-girdi-p142412

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