Gündem \ Ekonomi
Editörler : Lanet


24 Şubat 2025 09:09
Pİ Coin Listelendi

Şu OKX, Gate ve Mexc gibi kripto borsalarında 1.66 dolardan işlem görüyor. Pi coin kazımı yapan var mı? Benim elimde şu an 548 adet var fakat 2026'ya kadar %500 Faizle kilitli :) Açıldığında ( o zamanın pi coin fiyatı ile dolar kurunu da hesaba katarsak ) hatırı sayılır bir meblağ edeceğini düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz ?

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