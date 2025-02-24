Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


24 Şubat 2025 09:26
Refakat İzni

Merhaba Arkadaşlar, babamın aynı hastalığı için kardeşim ve ben toplamda 6 ay izin mi kullanabiliriz, yoksa ayrı ayrı ben 6 ay, kardeşim 6 ay refakat izni mi kullanabiliriz.

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