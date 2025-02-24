Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


24 Şubat 2025 09:35
Engelli emeklilik tarih mi oluyor ?

mevcut yönetim, akıllara zarar bir karara daha imza attı syn seyirciler ! haber siteleri ve web sitelerinde okuduğuma göre, sağlıklı olmayan ve engelli grubunda memuriyet yapan büyük bir kesim bundan sonra baltazard formülü ile erken emekli olamayacakmış.. yerine sgk nın son sözü söyleyeceği "çalışma gücü kayıp oranı" erken, yani engelli emeklilik hakkında karar verici olacakmış.. emekli başvurusunda daha düşük oranlar verilecek engelli olan insanlara... buradan şunu mu anlamalıyız ? hem malulen emeklilikte hem de engelli emeklilikte insanların, sgk nın erkenden bağlayıp ölüncesiye alacağı maaşları ile kambur olmaması mı isteniyor ? o halde neden sağlıklı olan ve fiziken çalışabilecek kadar sağlıklı insanlar eyt ile 42 yaşında emekli yapıldı ? açıkcası, bedensel, zihinsel, işitsel vb engeli olan birçok memur ve işçi ağır işlere dayanamaz ve daha çabuk yıpranır ve yaşlanır.. sizce sendikalar ve çok sayıda avukat ve dernekler engelli emeklilikte dikkate alınan balthazard formülü yürürlükten kaldırılmasına karşı iptal davası açarsa bu düzenleme rafa kaldırılır mı ? insan acaba diyor ve akıllara şu karamsar düşünce geliyor ? mevcut 1.6'ya kadar düşmüş olan aktif çalışan pasif emekli oran durumunun alarm zilleri çalması ile ülkemizde emeklilik toptan kaldırılmak mı isteniyor ? yorumları yazınız...


vintır.is.kaming
Şef
24 Şubat 2025 09:53

SGK Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Yeni düzenleme ile 1 Ekim 2008 öncesi sigortalı olarak çalışmayan başlayan engelli SSK?lıların (4A) emeklilik koşulları değişti. Engelli emeklilik sürecinde tek yetkili kurum SGK oldu.

Mevcut uygulamada 1 Ekim 2008 öncesi sigortalı olan engelliler Gelir İdaresi Başkanlığı?nın belirlediği engellilik derecelerine göre vergi indirim belgesi alarak yaş şartı olmadan emekli olabiliyordu. Ancak yeni düzenleme ile vergi indirim belgesi esasına dayalı sistem kaldırıldı. Artık emeklilik işlemleri Sosyaş Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından çalışma gücü kaybı oranına göre yürütülecek. Engelli emeklilik hakkından yararlanmak isteyen sigortalılar bundan sonra SGK?nın sağlık kurullarından çalışma gücü kaybı raporu alacak. Alınan rapor SGK sağlık kurulu tarafından onaylanırsa kişinin sigortalılık süresi ve prim günü koşullarını tamamlaması halinde emeklilik hakkı kazanılacak. Maliye Bakanlığının kabul ettiği raporlarda üç hastalığının engellilik oranı 30?ar puandan 90 puan olan kişiye yüzde 90 oranında engelli raporu düzenleniyor. Buna karşılık aynı kişi için düzenlenen SGK?nın raporunda çalışma gücünde kayıp oranı yüzde 30?da kalacağından bu kişi engelli emeklilik hakkından yararlanamayacak. Halen engelli raporuna dayanarak vergi indiriminden yararlanmakta olan ve prim günü ile sigortalılık süresinin dolmasını bekleyenler emekli olmak için başvurduklarında SGK sağlık kurullarından rapor almak zorunda olacaklar. Önceki vergi indirimi raporu ile emekli olamayacaklar. SGK sağlık kurullarından aldıkları raporlardaki çalışma gücü kaybı oranına göre emekli olacaklar veya olamayacaklar.


sınavdansonra
Daire Başkanı
24 Şubat 2025 09:53

Çıkan yönetmelik bizi etkilemiyor. Biz zaten sağlık kurulu ile emekli oluyorduk. O dediğin vergi indirimi ile emekli olanlar içindi. Memurlar Vergi indiriminden yararlanarak emekli olamıyordu zaten.


vintır.is.kaming
Şef
24 Şubat 2025 10:14

yani sorulması gereken soru şu : engelli sınıfında görev yapan 4-C'li memurlar 15 yıl sigortalılık süresi ve yaklaşık 4.000 prim günü ile erken emekli olma hakkı devam edecek mi ? orana göre prim günü değişir...

sınavdansonra, 2 saat önce

Çıkan yönetmelik bizi etkilemiyor. Biz zaten sağlık kurulu ile emekli oluyorduk. O dediğin vergi indirimi ile emekli olanlar içindi. Memurlar Vergi indiriminden yararlanarak emekli olamıyordu zaten.


sınavdansonra
Daire Başkanı
24 Şubat 2025 10:20

Onu bilmiyorum ama biz devlet memurları vergi indirimi ile emekli olamıyorduk. Kuruma başvuru yapılıyor onlarda SGK sevk ediliyor ordan tekrar rapor ile emekli olunuyordu. Dediğin sgk ve bağkurlular Vergi indiriminde doğrudan emekli olunuyordu onu kaldırdılar bu yönetmelikle.

vintır.is.kaming, 1 saat önce

yani sorulması gereken soru şu : engelli sınıfında görev yapan 4-C'li memurlar 15 yıl sigortalılık süresi ve yaklaşık 4.000 prim günü ile erken emekli olma hakkı devam edecek mi ? orana göre prim günü değişir...


sınavdansonra
Daire Başkanı
24 Şubat 2025 10:23

Memuriyet yaptığın yer kurum SGK görüşü alır öyle emekli olunur. Eskiden beri böyledir.


sınavdansonra
Daire Başkanı
24 Şubat 2025 10:26

VERGİ İNDİRİMİ EMEKLİ ETMEZ!

Memurlarda vergi indirimine bağlı olarak aylık bağlama işlemi yapılmaz. Vergi indirimi raporları sadece memurun görevde iken vergi muafiyetlerini sağlar.

KAMU GÖREVLİSİNİN KURUMU SGK GÖRÜŞ ALIR!

Engellilikten dolayı emeklilikte de kamu kurumları ,engelli emeklisi olacak kişilerin bilgilerini SGK ya gönderir, SGK'dan gelecek cevap neticesinde emeklilik belgelerini Kamu Emeklileri Dairesi Başkanlığına gönderirler. Kısaca bu konuda son sözü SGK dan gelecek cevap belirler.Bunun nedeni de ödenecek emekli ikramiyesi ağırlığıdır.

YÖNETMELİK NOKTAYI KOYUYOR!

31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre sigortalı sayılanların maluliyet, çalışma gücü kaybı ve erken yaşlanma durumları ile bunların bakmakla yükümlü oldukları veya hak sahibi çocuklarının maluliyet ve başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engellilik durumlarının tespitine ve bu tespitlerde esas alınacak sağlık kurulu raporlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalıların hangi hallerde çalışma gücünü ağır düzeyde veya vazifelerini yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücünü kaybettiğine ve vazifelerini yapamayacak derecede hastalığa uğrayanlardan personel kanunlarına tabi olanların hastalıklarının kanunlarında tayin edilen sürelerden fazla devam ettiği, olmayanların ise hastalık sebebiyle malul sayılmalarına esas alınacak hastalık süreleri hakkında kendi özel kanunları yürürlüğe girinceye kadar 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun hastalık iznine ilişkin hükümleri uygulanmak suretiyle bu süreleri doldurduğuna, 28 inci maddesinin beşinci fıkrası ve geçici 4 üncü maddesinin altıncı fıkrasına göre yaşlılık sigortası kapsamında, sigortalıların hangi hallerde çalışma gücünü orta veya hafif düzeyde kaybettiğine, ilişkin usul ve esasları kapsar.

Ağır düzeyde çalışma gücü kaybı: Bu Yönetmeliğe göre çalışma gücünün en az %60?ının kaybedilmesini, Hafif düzeyde çalışma gücü kaybı: Bu Yönetmeliğe göre çalışma gücünün en az %40-49 arasında kaybedilmesini, Orta düzeyde çalışma gücü kaybı: Bu Yönetmeliğe göre çalışma gücünün en az %50-59 arasında kaybedilmesini, Maluliyet: Çalışma gücünü ağır düzeyde veya iş kazası ya da meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az %60?ını, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalılar için vazifelerini yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücünü kaybetme veya vazifelerini yapamayacak derecede hastalığa uğrayanlardan personel kanunlarına tabi olanların hastalıklarının kanunlarında tayin edilen sürelerden fazla devam ettiği, olmayanların ise hastalık sebebiyle malul sayılmalarına esas alınacak hastalık süreleri hakkında kendi özel kanunları yürürlüğe girinceye kadar Devlet Memurları Kanununun hastalık iznine ilişkin hükümleri uygulanmak suretiyle bu süreleri doldurma hallerini,ifade eder.

Burada hastalık listesi önem taşıyor.

İTİRAZ!

Kurum Sağlık Kurulunca verilen kararlara yapılan itirazlar, Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunca değerlendirilir.

Bu işlemleri tamamlamadan Mahkemeye gidilmez.

SONUÇ:

Kamu engellisi emekli olma koşulları engellikte vergi indirimi değil,SGK


vintır.is.kaming
Şef
24 Şubat 2025 10:28

şimdi çalışan tüm engelli memurlar finansal gelecek planlamasını çok iyi yapmalıdır.! çünkü : şayet "a.b.o" değişmez ise (aylık bağlama oranı) erken emekli olan tüm engelli memurlar şimdinin parası ile 15-16 bin tl yaşlılık maaşı alacaklar. hadi iyimser olalım da emekli maaşı 20 bin tl olsun diyelim: ayda 500- 550 dolarcık maaş ile geçim yapılabilir mi ? para kazanırken tasarruf ve yatırım yapmak zorundayız.

sınavdansonra, 1 saat önce

Memuriyet yaptığın yer kurum SGK görüşü alır öyle emekli olunur. Eskiden beri böyledir.

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