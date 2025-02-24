Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han


24 Şubat 2025 09:49
Bir odaya kaç kişi verirler sizce?

Arkadaşlar şu an memur olarak çalıştığım kurumda 20 kişiyiz. Yakında bulunduğumuz ilçede Hükümet Konağı açılacak bizim kurum da oraya taşınacak. Acaba bize ortalama kaç oda verirler? Bir odada 2-3 kişi olma ihtimalimiz var mı? Hoşlanmadığım kişiler var onlarla aynı odaya düşmek de istemiyorum, kimin hangi odada olacağına amir mi karar verir?


isbara03
Aday Memur
24 Şubat 2025 10:20
Allah herkese böyle İskandinav derdi versin hocam

KırPapatyası97
Aday Memur
24 Şubat 2025 10:27

&#128514;&#128514;&#128514;hocam gerçekten merak ettiğim için soruyorum yaa aklıma takıldı öyle demeyin lütfen

isbara03, 1 saat önce
Allah herkese böyle İskandinav derdi versin hocam
Toplam 2 mesaj

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