Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


24 Şubat 2025 11:11
Muayene Katılım Payı Zammı

Arkadaşlar bildiğiniz üzere muayene katılım payları 7 liradan 20 liraya çıkartıldı 15 Ocak itibariyle geçerli bu tutar alınmaya başlandı. Vatandaşın ödediği bu tutar teşvik ödemesi olarak hastane personellerine yansıyacak mı yoksa sgk kendisi mi alıyor bu tutarı bilgisi olan var mıdır?

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