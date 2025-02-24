Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


24 Şubat 2025 11:24
Ders dağılımı

Merhaba. Okulda 3 türkçeciyiz, toplam 25 saat dersimiz var. Bazı sınıflar kapandı. Ders dağılımı nasıl yapılır. Öğretmenlerden birisi norm fazlası. 10-10-5 şeklinde mi yapılıp milli eğitime 3 öğretmeninde adı mı gönderilir yoksa, hizmet puanına göre 15-10-0 şeklinde yapılıp ikisinin adı mı gönderilir. Ya da farklı bi seçenek mi izlenir ? Öğretmenlerin hepsinin hizmet puanı farklı birbirinden.

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