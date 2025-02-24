Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


24 Şubat 2025 11:40
Doğum iznine ayrılma

Merhaba,

Eşim doğum iznine ayrılacak. 28 Şubat cuma günü mü ayrılması daha yararlı olur yoksa 3 mart pazartesi mi?

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