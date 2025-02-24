KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


24 Şubat 2025 12:11
AGS Akademisine Katılacak olan mevcut çalışanların durumu nasıl olacak?

Bilen biri rica etsem aydınlatabilir mi?

1.AGS ye girmek ve 80 soruluk sınavda yeterli puanı almak

2. 14 aylık adademi eğitimine mevcut olarak kamuda yahut özel sektörde çalışanlar nasıl katılacak? İstifa mı edecekler yoksa uzaktan eğitim imkanları olacak mı? Küçük şehirlerde yaşayanlar için özellikle de ?

3. Akademiye atanacagı kesin olarak adaylar mı katılacak? Çalışmalayanlara 23 bin maaş verileceğine göre önce atanacaklar belirlenip sonra akademi eğitimi yapılacak herhalde? Lütfen anlayan biri bilmeyenlere de anltsın

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