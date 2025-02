Atm'den maaş çeken öğretmene fırıncının verdiği şok edici ders

15 Şubat Cumartesi günüydü. Sevgililer gününden bir gün sonra. Maaşımı çekmek için atm önünde bekliyordum. Sıra bana geldiğinde, elimi çantama attım, kartımı çıkardım, atm'nin kart yuvasına doğru uzattığım anda hemen yanı başımda bitiveren bir adamın sesini duydum. Kafamı çevirdiğimde, yalvaran gözlerle bana doğru bakan bir adam şöyle diyordu:

"Abla köyün dolmuşu kalkıyor, geç kalacağım, para yatmış mı bir bakıvereyim."

Geriye doğru çekildim. "Tabi, buyurun, bakın." dedim.

Adam kartını taktı, şifresini tuşlarken bir taraftan da söyleniyordu: "Patron iki aydır bizi oyalıyor. Bugün yatıracağım, yarın yatıracağım diyerek para vermiyor. Borçlarımı ödeyemez oldum, eve yiyecek alamıyorum. İki aydır beleşe çalışıyorum. Şimdi de yatırmadıysa bırakacağım artık."

Ben bu adamı tanıyordum. Okulun biraz ilerisindeki fırında çalışıyordu. Birkaç defa oradan pide almıştım. Odun fırınında pişen sıcak pideyi çok severim. Pideyi alır, eve getirir ve masaya koyarım. Daha üzerimi bile değişmeden hemen dolaptan tereyağını çıkarır, pideden bir parça koparır ve içindeki yumuşak yere tereyağını sürerim. Pidenin sıcak kokusu ile tereyağını aroması müthiş bir lezzet verir. Bazen de sıcak ve yumuşak pideyi, erken hasat sızma zeytinyağına bandırıp yerim.

İşte o adam, benim ara sıra pide aldığım fırında çalışıyordu. Geçen hafta pideyi poşete koyarken o adamı kısa bir süre izlemiştim. Tahta küreğin üzerine pide hamurlarını diziyor, sonra küreği fırının içine doğru sürüyordu. Geriden bakınca taş fırının içindeki közler de görünüyordu. Hatta o zaman şöyle düşünmüştüm: "Şimdi kış ama yaz günlerinde bu adamlar sıcakta nasıl çalışıyor acaba? Kömürün, alevin ve sıcağın karşısında saatlerce ayakta çalışmak çok zor olmalı. Bu kadar zor ve yorucu şartlarda onu çalışmak için motive eden şey ne olabilir?"

Adam şifresini tuşlamış ve hesabına girmişti. Ekrana bakarken ağzından şu kelimeler döküldü: "Yine yatırmamış."

Kartını çıkardı, başını öne eğerek ve düşünerek yavaş yavaş atm'den uzaklaşıp gitti. Para çekme sırası bendeydi ama adamın atm'den sessizce uzaklaşıp gitmesi beni çok etkilemişti. Düşüncelere dalmıştım ve adamın arkasında bakakalmıştım.

İki ay boyunca çalışmıştı... Ailesinin ihtiyaçlarını gidermek ve borçlarını ödemek için. Ateşin karşısında, sıcakta, ayakta, terleyerek ve yorularak iki aydır çalışmıştı. Kartı soktuğunda alacağı para için... Şimdi ise kartı soktuğunda iki aydır beklediği parayı alamamıştı. Halbuki ben her ay kartı soktuğumda parayı çekip çekemeyeceğimi bile hiç düşmüyordum. Para var mı, yok mu, yatmış mı, yatmamış gibi düşünceler hiç aklıma gelmiyordu. Hatta o paranın neden yattığını bile düşünmüyordum.

Bir gün ben de atm'ye kartımı soktuğumda, para olmazsa veya yatmamışsa, o zaman mı düşünmeliydim, ne iş yaptığımı ve bana her ay bu paranın düzenli olarak neden yattığını? Ya yatmasaydı ne yapardım? Neden yatıyordu bu para bana her ay? Öğretmen olduğum için.. İşim için, görevim için ve işimi yaptığım için.. Bunu fark etmem için parası yatmayan bir fırıncıyı mı görmem gerekiyordu? Demek ki öyleymiş... Fırıncıyı görmesem her ay bana neden para yattığını ve işimin ne olduğunu düşünemeyecekmişim.

Aynı anda iki kişi birden seslendi:

-"Hocam müsaade eder misiniz?"

-"Sıra sizde mi? Para çekecek misiniz?"

Sıradakileri bekletmiştim. Zaten biri önüme geçip işleme başlamıştı. Ben de para çekmekten vazgeçtim. Geriye döndüm ve düşüne düşüne eve doğru yürümeye başladım.

Ertesi gün sabah erkenden kalktığımda kendimi daha canlı ve enerjili buldum. İşime dört elle sarılmıştım. Bir an önce öğrencilerime kavuşmak ve sınıfta derse başlamak istiyordum. Sınıfa girdiğimde, öğrencilerimin hepsinin gözlerine tek tek baktım. İlk defa onlarda bir canlılık, heyecan ve ışıltı gördüm. Annesinden yiyecek bekleyen yavru kuşlar gibi gözleri parlıyordu. Belki hep öyleydiler de ben ilk defa görebiliyordum... Belki de benim kalbim ve ruhum ilk defa güçlü bir şekilde öğrencilerime yönelmişti. Hatta muzip öğrencilerimden biri takıldı:

"Hocam dün birinden hediye mi aldınız, bugün çok farklı görünüyorsunuz?"

Derse başladım. Günü nasıl tamamladığımı hatırlamıyorum. İkindin eve dönerken kendimi kuş kadar hafif hissediyordum. İçimde bir huzur ve ferahlık vardı.

Fırıncı... Sen nasıl bir ders verdin bana öyle? İnsan mıydın, melek miydin yoksa vefat etmiş eski bir insanın silüeti mi? Şimdi atm'den her para çekişimde elim titrer ve paranın yatıp yatmadığını düşünürüm. Daha da önemlisi, bana o paranın neden yattığını düşünür ve içimden yaradanıma şükrederim.