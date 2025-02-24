Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


24 Şubat 2025 13:10
Nakil aldığım kuruma dönebilir miyim?

Herkese iyi günler

X üniversitesinde kadrolu tekniker olarak çalışıyorken MEB?e kurumlar arası nakil aldım (muvafakat ile) 2ay oldu ancak eski çalıştığım kuruma tekrar dönmek istiyorum ne yapmam gerekiyor bakanlıktan muvafakat mı almalıyım yoksa 3ay içerisinde muvafakata gerek kalmadan dönebili miyim?

Teşekkürler ederim şimdiden&#128591;

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