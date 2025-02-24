Ek ders 350 tl olmali

bence böyle mantıklı çok ders düşük verim demek bunu öğretmenler söylüyor zaten ek ders yüksek olsa verimsiz olacağını bile bile fazla ders almak için birbirinizi ezeceksiniz

bence böyle mantıklı çok ders düşük verim demek bunu öğretmenler söylüyor zaten ek ders yüksek olsa verimsiz olacağını bile bile fazla ders almak için birbirinizi ezeceksiniz