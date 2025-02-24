Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


24 Şubat 2025 13:59
Ek ders 350 tl olmali

Okula az gidenle çok gidenin bi farkı olmalı.su an fazla ders almanın hiçbir getirisi yok.Sadece yorgunluk.


Sakaryalı540
Memur
24 Şubat 2025 14:08

Haklısınız hocam gittiğine değmeli


Sevdim-Seni
Genel Müdür
24 Şubat 2025 14:19

fazla mesai ücretleri hiç bir işyerinde maaştan düşük olmaz.

Normalde maaş karşılığı ne ödeniyorsa en azından o ödenmelidir.

Bir öğretmene 50bin maaş ve karşılığında ayda ~70 saat ders okutması isteniyorsa ders başına yaklaşık 715 TL maaş ödeniyor demektir.

Şuan ek dersin vergisiz hali bile 141 TL... çok düşük.


bilinçlivatandas
Memur
24 Şubat 2025 16:27
bence böyle mantıklı çok ders düşük verim demek bunu öğretmenler söylüyor zaten ek ders yüksek olsa verimsiz olacağını bile bile fazla ders almak için birbirinizi ezeceksiniz

Pratik Hoca
Şef
24 Şubat 2025 17:15

Türkiye'de yaklaşık 61 bin okulun yarısında ekders programı için özel yazılımlar kullanılmakta olup okullar bu yazılımlara yıllık 2/3 bin TL ödemektedir. Milli Eğitim Bakanlığı MEBBİS e tanımladığı modül ile okulları büyük bir yük olan ekders işlemlerinden kurtarmış, okulları büyük bir giderden kurtarmıştır. ( 75 milyonluk kamu tasarrufu sağlanmıştır.) Bakanlığımızın yetkililerini &#128079;&#128079;&#128079;.

Ekders programı konusunda benzer bir çalışma yapılmasının da çok faydalı olacağına inanıyoruz.

https://www.instagram.com/p/DGdV8gGtshl/?igsh=bm92bHZycXp2c3Ft


Sevdim-Seni
Genel Müdür
25 Şubat 2025 10:12

yaptı zaten, mebbiste modül,

bu ay devreye alınıyor

Pratik Hoca, Dün

Türkiye'de yaklaşık 61 bin okulun yarısında ekders programı için özel yazılımlar kullanılmakta olup okullar bu yazılımlara yıllık 2/3 bin TL ödemektedir. Milli Eğitim Bakanlığı MEBBİS e tanımladığı modül ile okulları büyük bir yük olan ekders işlemlerinden kurtarmış, okulları büyük bir giderden kurtarmıştır. ( 75 milyonluk kamu tasarrufu sağlanmıştır.) Bakanlığımızın yetkililerini &#128079;&#128079;&#128079;.

Ekders programı konusunda benzer bir çalışma yapılmasının da çok faydalı olacağına inanıyoruz.

https://www.instagram.com/p/DGdV8gGtshl/?igsh=bm92bHZycXp2c3Ft


seuzan
Şef
25 Şubat 2025 15:25

bana uyar


Velocıraptor
Genel Müdür
25 Şubat 2025 18:22

oldu mu ?

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