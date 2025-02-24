Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


24 Şubat 2025 13:59
Ek ders 350tl olmali

Okula az gidenle çok gidenin bi farkı olmalı.su an fazla ders almanın hiçbir getirisi yok.Sadece yorgunluk.


Sakaryalı540
Memur
24 Şubat 2025 14:08

Haklısınız hocam gittiğine değmeli


Sevdim-Seni
Genel Müdür
24 Şubat 2025 14:19

fazla mesai ücretleri hiç bir işyerinde maaştan düşük olmaz.

Normalde maaş karşılığı ne ödeniyorsa en azından o ödenmelidir.

Bir öğretmene 50bin maaş ve karşılığında ayda ~70 saat ders okutması isteniyorsa ders başına yaklaşık 715 TL maaş ödeniyor demektir.

Şuan ek dersin vergisiz hali bile 141 TL... çok düşük.

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