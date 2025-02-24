Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


24 Şubat 2025 15:07
Eş durumu

2024 Eylül ayında İstanbul'dan memleketime mazeret tayini ile geldim. Bir iki ay sonra evleneceğim, nişanlım üniversite personeli olduğu için tayin durumu söz konusu değil. Ben tayin olalı henüz 1 sene geçmedi, eş durumu için dilekçe vereceğim yalnız 1 sene şartı var mı acaba, Eylül ayını beklemem gerekiyor mu? Bir de eş durumundan talebim kabul edilmez ise havuz tayininden faydalanabiliyor muyum, mazeret ile geldiğim için puanlarım duruyor ancak orada da 1 sene şartı olup olmadığını bilmiyorum. Bilgi verirseniz sevinirim.

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