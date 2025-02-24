Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


24 Şubat 2025 15:27
Bu kördüğüm ne zaman ve nasıl çözülecek?

proje okulu nedir? ne yapar? kimse bilmiyor. proje okuluna yönetici nasıl görevlendirilir kimse bilmiyor proje okuluna öğretmen nasıl atanır kimse bilmiyor proje okulları kaldırıldı mı kimse bilmiyor proje okuluna tercih açıldıktan sonra tercih sonuçları beklenmeden nasıl liselere yönetici atanıyor kimse bilmiyor kriter nedir bu uygulamaların sonunda ne elde edilecek kimse bilmiyor ne oluyor nasıl oluyor sendikalar dava açtık diyor ama hiç sonuç gelmiyor nedendir kimse bilmiyor bu sendikalar ne iş yapar kimse bilmiyor bu nasıl bir kördüğümdür kim çözecek kimse bilmiyor. imla kuralları ve yazım hataları için kusura bakmayın zamanım çok azdı kalın sağlıcakla


asrınmücahidesi
Genel Müdür
24 Şubat 2025 15:52

Neden bu kadar erken başvurular alındı kimse bilmiyor. Neden 1,5 ay sonra sonuçlar açıklanacak kimse bilmiyor.

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